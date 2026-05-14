【その他の画像・動画等を元記事で観る】 TOMORROW X TOGETHERのBEOMGYU（ボムギュ）が、5月21日に発売される『VOCE』7月号の表紙に初登場する。 ■「BEOMGYU the Beauty」を堪能できる一冊 美の権化とも言える唯一無二の存在感をもちながら、無邪気でまるで子犬のようなキュートさもあるBEOMGYU。今回、そんなギャップを表現した2LOOKを撮り下ろした。通常版の“美BEOMGYU”カバーとVOCE SPECIALの“少年BEOMGY