【その他の画像・動画等を元記事で観る】 FANTASTICSが新アーティスト写真と、5月23日から開催される『FANTASTICS LIVE TOUR 2026 “SUNFLOWER”』ツアーのメインビジュアルを公開した。 ■衣装は「SUNFLOWER」の世界観を象徴 今回の衣装は、新曲「SUNFLOWER」の世界観を象徴するもの。ツアーロゴにも用いられているサンフラワーモチーフをベースに、立体感のある豪華な刺繍を全面に施