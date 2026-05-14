ＡｅｒｏＥｄｇｅ [東証Ｇ] が5月14日昼(11:30)に決算を発表。26年6月期第3四半期累計(25年7月-26年3月)の経常利益(非連結)は前年同期比81.5％増の9.6億円に拡大し、通期計画の10.1億円に対する進捗率は95.9％に達し、3年平均の78.7％も上回った。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した4-6月期(4Q)の経常利益は前年同期比32.3％増の0.4億円に拡大する計算になる。 直