力の源ホールディングス [東証Ｐ] が5月14日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比9.1％減の25.8億円になったが、27年3月期は前期比2.2％増の26.3億円に伸びる見通しとなった。6期連続増収になる。 同時に、今期の年間配当は前期比4円増の24円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比3.8％減の6.6億円に減り、売上営業利益率は前年同期の8.4％