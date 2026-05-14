ＪＫホールディングス [東証Ｓ] が5月14日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比8.3％減の71.5億円になり、従来予想の80億円を下回り、増益予想から一転して減益で着地。27年3月期も前期比2.1％減の70億円に減る見通しとなった。5期連続減益になる。 同時に、今期の年間配当は前期比5円増の60円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比9.7％減