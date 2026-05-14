大栄環境 [東証Ｐ] が5月14日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比4.4％増の224億円になり、27年3月期も前期比3.0％増の231億円に伸びを見込み、5期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。9期連続増収、5期連続増益になる。 同時に、前期の年間配当を49円→53円(前の期は48円)に増額し、今期も前期比2円増の55円に増配する方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は