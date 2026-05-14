14日前引けの日経平均株価は3日続伸。前日比176.76円（0.28％）高の6万3448.87円で前場の取引を終了した。東証プライムの値上がり銘柄数は568、値下がりは952、変わらずは40と、値下がり銘柄数が値上がり銘柄数を大幅に上回った。 日経平均プラス寄与度トップはアドテスト で、日経平均を244.98円押し上げ。次いでファナック が124.37円、東エレク が98.55円、ＴＤＫ が79.20円、キオクシア が49.04円と続いた。 マイ