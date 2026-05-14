14日前引けの東証グロース市場は値上がり銘柄数144、値下がり銘柄数393と、値下がりが優勢だった。 個別ではレナサイエンスがストップ高。ムービン・ストラテジック・キャリア、サクシードは一時ストップ高と値を飛ばした。ジンジブ、アストロスケールホールディングス、Ｓｙｎｓｐｅｃｔｉｖｅ、デジタルグリッド、データホライゾンなど12銘柄は年初来高値を更新。プロパティデӦ