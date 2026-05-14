図研 [東証Ｐ] が5月14日昼(11:30)に決算を発表。26年3月期の連結経常利益は前の期比20.2％増の71.3億円になり、27年3月期も前期比9.4％増の78億円に伸びを見込み、6期連続で過去最高益を更新する見通しとなった。6期連続増収、増益になる。 同時に、今期の年間配当は前期の記念配当を落とし、普通配当150円にする方針とした。 直近3ヵ月の実績である1-3月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比16.8％増の23.2億円に伸び