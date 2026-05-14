ブルージェイズの岡本和真内野手は13日（日本時間14日）、本拠地ロジャースセンターでのレイズ戦に「4番三塁」で先発出場。4回表の守備で、強烈な三ゴロを横っ飛びで好捕。本拠地ファンを熱狂させた。また、劣勢の終盤8回裏には、満塁の好機で貴重な同点犠飛も記録している。試合はブルージェイズが2点ビハインドの10回裏に、ドールトン・バーショ外野手のサヨナラ満塁アーチで勝利。5&