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14日前引けの上場投資信託（ETF）および指数連動証券（ETN）の売買代金ランキングは以下の通り。 売買代金 銘柄名売買代金増加率(％)株価 １. 日経レバ13683216.1 66360 ２. 日経Ｄインバ 12160 0.83285 ３. 楽天Ｗブル 1189249.4 79130 ４. 野村日経平均 1047540.6 66370