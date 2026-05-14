俳優のいしだ壱成（51）が11日、自身のインスタグラムを更新。母の日にちなみ、母との思い出ショットや幼少期の写真を公開し、反響を呼んでいる。【写真】「お母様とっても可愛らしい」“母の日”にいしだ壱成が公開した秘蔵写真いしだは「Happy Mother’s Day」と書き出し、「昨日の夜は久しぶりに母と電話で話しました」と報告。「色々と話して、電話の切り際に母から言われた『愛してるよ』の一言にウルッとしました」と心