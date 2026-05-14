４月に始まった自転車の交通違反に反則金を科す「青切符」制度で、導入後１か月間に歩道を走行したことで「通行区分違反」として摘発されたケースが全国で５件（暫定値）にとどまったことが、警察庁のまとめでわかった。自転車は車道走行が原則だが、歩道走行への青切符の交付は悪質な運転に限って運用している実態が浮かぶ。警察庁によると、４月中の全国の青切符交付件数は、暫定値で計２１４７件だった。違反の種別では「一