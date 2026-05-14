俳優の西岡徳馬（79）が13日、自身のインスタグラムを更新。俳優の柴田恭兵（74）との肩組み2ショットを披露した。【写真】「いゃ〜かっこいい」「相変わらずダンディ」 柴田恭兵＆西岡徳馬の“肩組み”2ショット西岡は「6年ぶりのイベント！柴田恭兵君と、同組です。」と報告し、「叙々苑カップ芸能人ゴルフ」に参加したことを明かした。さらに、大先輩である俳優の里見浩太朗（89）やプロゴルファーの横峯さくら（40）との華