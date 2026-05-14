【北京＝遠藤信葉】米国のトランプ大統領と中国の習近平（シージンピン）国家主席の会談が１４日午前、北京の人民大会堂で始まった。イラン情勢や貿易、台湾問題が議題となる見通し。香港フェニックステレビによると、会談に先立って人民大会堂前の広場で行われた歓迎式典では、儀仗（ぎじょう）兵らが整列し、礼砲が鳴らされた。両首脳は赤いじゅうたんの上を並んで歩き、両国の閣僚らと握手をした。身ぶり手ぶりを交えて談笑