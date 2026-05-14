暖かくなって懸念されるのがクマの出没。東京・八王子市では先月、住宅街に体長1メートル以上のクマが出没しました。東京の住宅街に出現した“アーバンベア”は、私たちの生活圏にどこまで入りこむのでしょうか。【写真を見る】生活圏に近づくクマ対策グッズの最前線は？都内の住宅街にクマが出没小学校も近い場所4月29日、東京・八王子市の住宅近くで撮影された映像には、暗闇の中をゆっくりと歩く一頭のクマが映っていました