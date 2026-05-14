中国国営の中央テレビは、アメリカのトランプ大統領と習近平国家主席の首脳会談が、北京の人民大会堂ではじまったと報じました。会談に先立ち人民大会堂前では、トランプ大統領の歓迎式典が開かれました。その際、習近平国家主席がトランプ大統領に人民大会堂の前にある天安門広場を指さしながら、何かを説明している場面も見られました。会談では、イラン情勢や貿易問題、台湾問題などが議題になる見通しです。2人が顔を合わせる