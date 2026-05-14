国会で開かれた参院内閣委＝14日午前参院内閣委員会は14日、インテリジェンス（情報活動）の司令塔機能強化を目指す「国家情報会議」創設法案について質疑を実施した。木原稔官房長官は「経済安全保障に関する取り組みを通じた国力強化についても、情報部門の一層の貢献が期待されている。質、量ともに充実を図る」と述べた。政府は今特別国会で、海外企業や投資家による対日投資の審査を強化する外為法改正案などを成立させ、