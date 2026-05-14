モデルでタレントの森泉が１３日、日本テレビ系「上田と女が吠える夜」で、上田晋也と共演した同局「おしゃれイズム」時代のびっくりエピソードを披露し、スタジオも騒然となった。この日は「メンタルが強すぎる女＆弱すぎる女」が集合。強いメンタルの代表の森は、仕事がうまくいかなかった…とへこむことはあるのかと質問されると「『おしゃれイズム』の時は何回か寝て怒られた」とびっくり告白した。これには「おしゃれイ