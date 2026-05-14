5月8日、インドネシア東部・ドゥコノ山で、登山者が噴火に巻き込まれた。映像には噴火の瞬間や、登山ガイドの悲痛な叫びが記録されていた。【映像】噴火の瞬間（逃げる登山者らの様子も）「岩が飛んできているぞ！岩で死んでしまうぞ！なんてことだ。死んでしまう。まだ地元の観光客がたくさん残っているんだ」（登山ガイド）ドゥコノ山では、3月末から小規模な噴火が200回近く起きていたという。地元当局によると噴火当時、