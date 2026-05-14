元NHKアナウンサー武田真一がMCを務める日本テレビ系「DayDay．」（月〜金曜午前9時）に14日、出演。トランプ米大統領と、中国の習近平国家主席の米中国家主席の米中首脳会談をめぐり、「日本や台湾の立場が後回しになる懸念」があるとし「トランプ政権と高市政権との間に距離が生じる恐れもある」と指摘した。トランプ大統領は13日、エアフォースワンで北京に到着。2017年以来9年ぶりの訪中を果たした。14日、習近平氏と首脳会談