TBS系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（午後10時）が13日、放送された。約40年前に「ロボコップ」の素人モノマネから大ブレークを果たした佐藤文則（58）が登場するシーンがあった。今放送は「街行く人とお互いの服を賭け…勝てば相手の服を1枚ゲット、負ければ自分の服を1枚失う、野球拳対決！そして、そのロケを終えた格好のまま雪山に移動して…極寒耐久対決へ」だった。FUJIWARA藤本敏史、品川庄司の庄司智春、みな