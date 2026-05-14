トランプ米大統領の厳しい関税政策は各方面で批判を呼んでいるが、音楽業界に与える影響について、全米音楽製造者協会（ＮＡＭＭ）のジョン・ムリンチャック会長がワシントＤＣで証言を行った。米音楽誌「ギター・ワールド」が１３日、報じた。８日に行われた全米製造業者協会と、同協会が１万社を代表する米国と通商代表部（ＵＳＴＲ）第３０１条委員会で演説したムリンチャック会長は、昨年にも表明した時と同様に、音楽楽器