敵地ブレーブス戦米大リーグ・カブスの今永昇太投手が13日（日本時間14日）、敵地ブレーブス戦に先発登板。8回途中5安打2失点、6奪三振と力投するもリリーフが打たれチームは1-4で敗戦。それでも現在両リーグトップのチーム打率を誇る“最強打線”相手の快投に、現地記者も称賛の声をあげている。今永は初回から“らしさ”全開。先頭のデュボンをスプリットで三ゴロに打ち取ると、続くボールドウィンはゾーン外のスライダーで