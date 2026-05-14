見上愛と上坂樹里がダブルヒロインを務める連続テレビ小説『風、薫る』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）の第7週「届かぬ声」（第34回）が14日に放送され、シマケン（佐野晶哉）がりん（見上）に自身の身の上を明らかにすると、ネット上には「さらっと実家の情報が…!!」「だんだん心開いてきてる」「実家が太い」といった反響が集まった。【写真】明日の『風、薫る』仲間由紀恵が和泉侯爵家の千佳子役で登場！直美が藤田（