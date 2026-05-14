◆米大リーグホワイトソックス―ロイヤルズ（１３日、米イリノイ州シカゴ＝レートフィールド）ホワイトソックス・村上宗隆内野手（２６）が１３日（日本時間１４日）、本拠地・ロイヤルズ戦に「２番・一塁」でスタメン出場し、４打数１安打だった。ホワイトソックスは４連勝で勝率を５割にした。ロイヤルズの先発は、２４年に１６勝を挙げた実績もある右腕のルーゴ。初回１死走者なしの１打席目は、際どいボールを見極めてフ