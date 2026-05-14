モデルでタレントの吉川ひなの（４６）が、過去を赤裸々に語った。吉川は１３日にインスタグラムを更新すると、「２０２４年は、とっても辛かった。先が見えなくてどうしたらいいのかわからなくてその日１日を生きるのに精一杯だった」と記し、大粒の涙を流す様子をアップ。「でもちゃんと、前に進んでいくんだよね。あのとき見えなかった未来は、いまここにちゃんとあってわたしはもう、笑いながらいまを生きてる」と前を