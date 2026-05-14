5月13日に東西で1試合ずつが行われたJ1百年構想リーグは、5月13日の水曜日に東西で1試合ずつが行われた。両地区とも1位通過の可能性は3チームに絞られ、東地区では次節に鹿島アントラーズの1位が決定する可能性がある。東地区は鹿島が勝ち点を39に伸ばして首位に立ち、FC東京が勝ち点35の2位、FC町田ゼルビアが勝ち点33の3位に続く。全チームが残り2試合のため、1位通過からプレーオフを経た優勝の可能性を残すのはこの3チーム