町田の徳村楓大「高校で鍛えられたので、大丈夫です。ほぼ毎日1日2試合とか」FC町田ゼルビアは、5月13日に行われたJ1百年構想リーグ第12節延期分で東京ヴェルディにPK戦で4-2と勝利し、勝ち点2を上積みした。90分を通して両チームともにゴールを挙げられなかったが、町田の左ウイングバックに入ったMF徳村楓大は切れ味鋭いドリブルで対面したMF内田陽介を苦しめ、チャンスをつくっていった。AFCチャンピオンズリーグエリート（