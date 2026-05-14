第79回カンヌ国際映画祭コンペティション部門で審査委員長を務めるパク・チャヌク監督が「韓国はもはや映画の辺境国家ではない」とし、変化した韓国映画の地位を強調した。韓国人として初めてカンヌ映画祭コンペティション部門の審査委員長を務めるパク監督は、開幕式の記者会見で「わずか20年前まで、韓国映画は時々紹介される程度だったが、今は状況が完全に変わった」と述べた。パク監督は「韓国映画が優れているから中心に進入