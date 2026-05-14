もっちゅり食感で人気を集めた、ミスタードーナツの「もっちゅりん」が期間限定で登場。今回は「もっちゅりんきなこ」「もっちゅりんみたらし」に加え、新しく「もっちゅりんいちご」も販売されます☆ ミスタードーナツ「もっちゅりん」 事前予約開始日：2026年5月14日（木）午前7時〜販売期間：もっちゅりんきなこ、もっちゅりんみたらし 2026年6月3日（水）〜8月中旬もっちゅりんいちご 2026年6月3日（水）〜6月