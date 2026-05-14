ユニクロのグラフィックTシャツブランド「UT」は7月中旬より、5年ぶり2度目となるYOASOBIとコラボレーションしたUTを発売する。【画像】YOASOBIとコラボした「UT」（一覧）今回は、YOASOBIのクリエイティブを全面的に支えている4人のクリエイターたちが、YOASOBIの2人をテーマにデザインを書き下ろした特別なコレクション。デザインは計4種類あり、今回のためだけに書き下ろした「YOASOBI」の特別なロゴも落とし込まれている。