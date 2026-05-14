仙台市・太白区の閑静な住宅街で13日、車が約4.5mの高さの土手から転落しひっくり返る事故が発生した。運転していた90歳の男性は車から助け出され病院に運ばれたが、死亡が確認された。警察は当時の状況を捜査中だ。住宅のすぐ手前に転落…ひっくり返った車13日にカメラが捉えたのは、住宅のすぐ手前でひっくり返った車。フロント部分がつぶれ、サイドミラーは外れかかっている。仙台市・太白区の閑静な住宅街で一体何があったのか