盗んだバイクでひったくりを繰り返したとみられる男が逮捕されました。無職の山内政孝容疑者（46）は2026年3月、川崎市高津区で女性（50代）の後ろからオートバイで近づきバッグを奪おうとした疑いが持たれています。犯行の瞬間をとらえた防犯カメラには、オートバイに乗った山内容疑者が女性が右肩から提げているバッグを奪おうとする様子が映っていて、女性はバッグを守ろうとして約8メートルにわたって引きずられたということで