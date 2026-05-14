「令和に残したい汽車旅展」第2弾は小湊鐵道東京都荒川区にある都電カフェで、鉄道を題材とした写真展「令和に残したい汽車旅展」の第2弾が2026年5月31日（日）まで開催されています。【車両基地でのレアな写真も！】「令和に残したい汽車旅」展 第2弾の作品を写真で見るこのイベントは、鉄道や鉄道旅行の愛好家でタレントの伊藤桃氏をモデルに、鉄道カメラマンの金盛正樹氏が撮影した写真作品を展示する催しの第2弾です。時代