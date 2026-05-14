片付け苦手を克服したライフオーガナイザーのtomomiです。毎日使う場所なのに、なんとなく入れてしまって整わないのが冷蔵庫。私も「気づくとごちゃごちゃ…」「奥から期限切れが出てきた…」といった失敗を繰り返してきました。そんな私がたどり着いた“手間もフードロスも減らす”冷蔵庫収納のコツをご紹介します。【詳細】他の記事はこちら冷蔵庫収納のコツは2つ！以前の我が家では、どこに何を置くか決まっておらず、私も家族