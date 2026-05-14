ダイソーで大人気のギョロ目シリーズから、折りたたみトートバッグが登場していたので購入してみました。いざ広げてみると、あれっ…肝心なギョロ目は一体どこに？ちょっと惜しい部分はありますがサイズ感がちょうどよく、機能も充実していてサブバッグとして使うのに便利ですよ！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ギョロ目トートバッグ価格：￥550（税込）サイズ（約）：32cm×40cm×8cm耐荷重（約）：3kg販売ショップ：