発売された途端に、売り切れが続出したセリア×シモジマのアイテム。先日ふらっとセリアを訪れると、買えなかった商品が棚に並んでいるのを発見しました！今回ご紹介するのは、シモジマの人気デザインを用いたジッパーバッグ。見た目の可愛さに反して嬉しい仕様で使い勝手抜群！見つけたらゲット推奨です♡【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：ジッパーバッグ シモジマファンシー 3枚 19×13cm価格：￥110（税込）サイズ