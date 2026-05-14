ダイソーで見つけた『特級本醸造しょうゆ』が、想像以上の本格的でした。老舗メーカーならではの芳醇な香りとキレのある味わいで、たまごかけご飯などのシンプルな料理がワンランク上の美味しさに。さらに300mlの使い切りやすいサイズ感も魅力でコスパも抜群。毎日の食卓を格上げしてくれる注目の調味料です！【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：特級本醸造しょうゆ価格：￥108（税込）内容量：300ml販売ショップ：ダイソーJ