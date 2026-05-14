現地５月13日に開催されたスコットランドリーグ第37節で、前田大然と旗手怜央が所属する２位セルティックが敵地でマザーウェルと対戦。３−２で勝利した。この試合に先発した前田が公式戦５試合連続ゴールを記録する。０−１で迎えた41分、敵陣ペナルティエリア内でこぼれ球に反応。ワントラップから左足のシュートをゴール右隅に突き刺してみせた。そんな絶好調の日本人アタッカーを現地メディアは称賛。セルティックの地元