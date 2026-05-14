夏の味覚「追分アサヒメロン」の初せりが行われ、５玉で５０万円のご祝儀価格がつきました。５月１４日朝、札幌の中央卸売市場で、安平町追分地区の「追分アサヒメロン」の初せりが開かれました。５玉入り１箱で５０万円のご祝儀価格がつきました。（競りの参加者）「食感はいいですよ。糖度も高い」（落札者深松理菜さん）「やりました！初物ということで楽しんでもらいたい」追分アサヒメロンは道産メロンとしては今年度初出荷