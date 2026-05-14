14日午前9時頃、対馬市厳原町の国道で横断歩道を歩いていた20代の男性が軽乗用車にはねられました。 男性は腰の骨を折るなどの重傷を負いましたが、命に別条はないということです。 軽乗用車を運転していた30代の女性にケガはありませんでした。 現場は見通しのよい片側1車線の直線道路で、警察が事故の原因を詳しく調べています。