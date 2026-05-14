新生活に少し慣れてきたころ、なんとなく気分が沈む、カラダが重いと感じることはありませんか？5月に見られやすいこうした不調は、環境の変化や生活リズムの乱れが関係していると考えられています。「もしかして5月病かも？」と思ったら、早めのケアが大切です。今回は、5月病対策に食事や生活習慣から取り入れやすい、5つのポイントを紹介します。【関連記事】【5月病】ストレスに弱い人がやるべき意外な習慣とは5月病の原因と