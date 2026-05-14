花嫁アプリ「PLACOLE＆DRESSY」を運営する冒険社プラコレは、20〜30代花嫁（210人）を対象に「理想の義母になってほしい芸能人ランキング」に関する調査を実施しました。今回は、その調査結果をランキング形式で紹介します！【3位までの全ランキング結果を見る】2位：石田ゆり子2位は、俳優の石田ゆり子さんでした。ナチュラルで押し付けがましくない人柄や、自然体でいられる空気感が理想の義母像として支持されました。ドラマ『