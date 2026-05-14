ふるさと納税サイト「ふるさとチョイス」で人気の【果物類】をご紹介する。「いちじく」のランキング（月別、26年５月8日夜参照）より、トップ5だ。【5位】京都府「完熟いちじく 約1.7kg (12〜32個目安) 5L〜Mサイズ」10000円【ふるさとチョイスの返礼品紹介】城陽市と連携した返礼品です。京都府南部に位置する城陽市。木津川沿いの砂地という水はけの良さと、盆地特有の夏の暑さが、甘くて濃厚ないちじくを育みます。甘みが最大