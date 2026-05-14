大分県中津市の路上で13日夕方、面識のある男性に対し、包丁を出して脅したとして、ベトナム国籍の20歳男が現行犯逮捕されました。 暴力行為等処罰法違反の疑いで逮捕されたのは、中津市上如水に住むベトナム国籍の契約社員の男（20）です。 男は13日午後5時半ごろ、自宅近くの路上で、面識のある福岡県苅田町に住む男性会社員（38）に対し、包丁を出して「お前死ね」などと怒鳴りつけ、脅迫した疑いが持たれています。 警察に