来年3月の花博を前に横浜市は路上喫煙全面禁止を目指します。横浜市では、これまで市内の路上は歩きタバコは禁止で指導や警告の対象でしたが、立ち止まって吸うことまでは禁止されていませんでした。横浜市は14日から市議会が始まり、指定場所以外での路上喫煙を全て禁止とする改正条例案を20日にも提出する予定です。また、これまで過料の対象となっているJR関内駅前や横浜駅前などの8カ所の「喫煙禁止地区」を「喫煙禁止重点地区