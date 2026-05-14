■MLBホワイトソックス6ー5ロイヤルズ（日本時間14日、レート・フィールド）ホワイトソックスの村上宗隆（26）が本拠地でのロイヤルズ戦に“2番・一塁”で先発出場し、4打数1安打1四球。外野フライ3本は感じよく捉えていたがやや角度が付いてしまった。チームは今季2度目の4連勝でついに勝率5割に到達した。前日13日は3三振で今季63個目、両リーグワーストとなった村上、しかし、チームは同点の8回に勝ち越すなど粘り強い野球で3