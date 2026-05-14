自転車への青切符交付が制度導入から1カ月で2147件だったことがわかりました。警察庁によりますと、自転車への青切符制度で、4月中に交付された件数は全国で2147件でした。都道府県別では、東京都の警視庁が501件で最も多く、次いで、大阪府が267件、愛知県が257件となっています。違反別では、一時不停止が846件で全体の4割を占め、スマートフォンを使用しながら運転するながら運転が713件、信号無視が298件となっています。一方