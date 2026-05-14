1年で9人ものアナウンサーが退社したフジテレビ。局を退社したアナウンサーの多くがフリーアナに転身し、元テレビ東京の森香澄、元NHKの中川安奈などフリーになってより活躍を見せる元局アナも。そこで、フリーになったほうがいい!と太鼓判を押せる女性局アナは？各局の顔ともいえる女性アナの中から1位になったのは親しみやすさ・知名度共に抜群のあの人!【写真】入社前から目立っている！可愛すぎる学生時代の弘中綾香アナフジ